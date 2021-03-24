ЕЭК планирует разработать рекомендации для Казахстана и России из-за уровня долгов

Об этом сообщила пресс-служба комиссии.

Преодоление последствий пандемии COVID-19 привело к превышению странами Евразийского экономического союза предельных значений бюджетных и долговых показателей, установленных договором о ЕАЭС, передает zakon.kz.

В 2021 году Евразийская экономическая комиссия рассмотрит вопрос разработки рекомендаций для Армении, Казахстана и России, направленных на стабилизацию бюджетных балансов и уровней долга в среднесрочной перспективе. Также, в связи с ежегодным превышением уровня долга в Кыргызстане с 2015 года, будут обсуждены совместные меры комиссии и государств-членов, направленные на стабилизацию экономической ситуации в республике. пресс-служба ЕЭК

В пресс-службе комиссии отметили, что "на фоне восстановления экономик стран ЕАЭС и улучшения эпидемиологической ситуации ожидается снижение уровня дефицита и долга сектора государственного управления во всех странах ЕАЭС по итогам 2021 года".

Вместе с тем сохраняются риски превышения странами установленных договором о ЕАЭС предельных значений этих показателей в связи с возможным применением дополнительных мер поддержки национальных экономик, - говорится в сообщении.

По предварительным данным за 2020 год, все страны ЕАЭС, кроме Беларуси, превысили количественные значения макроэкономических показателей, определяющих устойчивость экономического развития. Дефицит консолидированного бюджета был превышен Арменией на 2,1 п.п., Казахстаном – на 3,7 п.п. и Россией – на 0,4 п.п., долг сектора государственного управления Арменией – на 10,4 п.п. и Кыргызстаном – на 14,7 п.п. Также Кыргызстан превысил пороговый уровень по инфляции. В Беларуси таких превышений не отмечается. Об этом говорится в аналитических материалах департамента макроэкономической политики комиссии.

В ЕЭК отметили, что до пандемии наблюдалось последовательное улучшение бюджетных и долговых показателей стран ЕАЭС. Например, бюджетный дефицит Армении снизился по итогам 2019 года до минимального значения с момента вступления республики в союз, а уровень долга страны опустился ниже порогового значения (50% ВВП). Бюджеты Беларуси, Кыргызстана и России были исполнены с профицитом, а дефицит бюджета Казахстана был близок к нулю.

Ухудшение фискальных показателей стран ЕАЭС в 2020 году обусловлено влиянием нескольких факторов. Во-первых, введение в условиях пандемии ограничительных мер для бизнеса привело к сокращению налоговых поступлений. В Казахстане и России на снижение доходов бюджета дополнительно повлияло падение мировых цен на нефть на фоне резкого сокращения мировой экономической активности и спроса на нефть. Во-вторых, развертывание масштабных мер финансовой поддержки населения и бизнеса привели к незапланированному увеличению бюджетных расходов. Увеличение бюджетных дефицитов на фоне ослабления национальных валют сказалось на росте долговых обязательств, - подчеркивается в сообщении.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!