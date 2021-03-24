Два грузовых поезда столкнулись в Жезказгане

У одного из тепловозов, по предварительным данным, отказала тормозная система.

Столкновение двух грузовых поездов произошло на станции Комбинатская в Жезказгане, передает zakon.kz.

В ТОО "Tranco JEZZ" (Транко Жез), на станции Комбинатская произошло столкновение прибывающего на станцию поезда с 17 груженными думпкарами со стоящим на станции Комбинатская поездом с 20 груженными думпкарами. В результате столкновения пострадавших нет. Обстоятельства и причины инцидента выясняются, - сообщили МИА "Казинформ" в пресс-службе УЧС Жезказгана.

Как сообщается, два грузовых состава столкнулись 23 марта в 11:15.

У одного из тепловозов, по предварительным данным, отказала тормозная система.

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