Очередное землетрясение зарегистрировано близ Алматы

Его магнитуда составила 4,5.

Землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировали казахстанские сейсмологи в 367 км на юго-восток от Алматы, сообщает zakon.kz.

24 марта в 19:14 Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 367 км на юго-восток от Алматы на территории Китая. сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК"

По данным казахстанских сейсмологов, энергетический класс землетрясения - 10,6, магнитуда MPV - 4,5.

Координаты эпицентра 41.64° с.ш. 80.83° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет, - уточнили сейсмологи.

Ранее сообщалось, что землетрясение ощутимостью в 3 балла произошло в Алматинской области.

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