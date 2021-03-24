Песня про Ашхабад: новый хит президента Туркменистана появился в Сети

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Рождение жеребенка вдохновило Бердымухамедова посвятить столице стихотворение.
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 22 марта посетил конный комплекс, передает zakon.kz.
Там ему показали новорожденного жеребенка, которого он в честь 140-летия столицы назвал Ашхабадом. Событие вдохновило Бердымухамедова посвятить столице стихотворение "Мой белый город – Ашхабад". Внук Бердымухамедова Керимгулы написал к словам музыку, - говорится в сообщении YouTube-канала "Хроника Туркменистана".
Стихотворение Бердымухамедова войдет в новую книгу главы государства "Ашхабад".
"Мой белый город – Ашхабад"
Азии жемчужина,
Мой белый город – Ашхабад!
Центр братства, дружбы,
Мой белый город – Ашхабад!
Родник Копетдагских гор
И Каракумов узор,
Белых цветов простор,
Мой белый город – Ашхабад!
Ашхабад!
Кто жить, здесь не рад?!
Ашхабад!
Город – сад!
Туркменистан. Родина. Ашхабад!
Мой белый город – Ашхабад!
Горы силу мне дают,
Вдохновляет садов уют.
От счастья сердца поют,
Мой белый город – Ашхабад!
Окрыляюсь наяву
И в любви твоей живу,
Сердцем Родины зову,
Мой белый город – Ашхабад!
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