Песня про Ашхабад: новый хит президента Туркменистана появился в Сети

Рождение жеребенка вдохновило Бердымухамедова посвятить столице стихотворение.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 22 марта посетил конный комплекс, передает zakon.kz.

Там ему показали новорожденного жеребенка, которого он в честь 140-летия столицы назвал Ашхабадом. Событие вдохновило Бердымухамедова посвятить столице стихотворение "Мой белый город – Ашхабад". Внук Бердымухамедова Керимгулы написал к словам музыку, - говорится в сообщении YouTube-канала "Хроника Туркменистана".

Стихотворение Бердымухамедова войдет в новую книгу главы государства "Ашхабад".

"Мой белый город – Ашхабад"

Азии жемчужина,

Мой белый город – Ашхабад!

Центр братства, дружбы,

Мой белый город – Ашхабад!

Родник Копетдагских гор

И Каракумов узор,

Белых цветов простор,

Мой белый город – Ашхабад!

Ашхабад!

Кто жить, здесь не рад?!

Ашхабад!

Город – сад!

Туркменистан. Родина. Ашхабад!

Мой белый город – Ашхабад!

Горы силу мне дают,

Вдохновляет садов уют.

От счастья сердца поют,

Мой белый город – Ашхабад!

Окрыляюсь наяву

И в любви твоей живу,

Сердцем Родины зову,

Мой белый город – Ашхабад!

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