Умер брат правителя Дубая

Об этом сообщил правитель эмирата.

В ОАЭ скончался министр финансов Дубая Хамдан ибн Рашид Аль Мактум - старший брат нынешнего правителя эмирата Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума, передает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Мы все принадлежим Богу и мы все вернемся к нему. Пусть Бог будет милосерден к тебе, мой брат, моя опора, мой товарищ, - сообщил эмир в Twitter.

По данным газеты The National, в октябре прошлого года 75-летний Хамдан Аль Мактум перенес операцию за границей. В Дубай он вернулся в начале марта после реабилитационного курса.

Хамдан Аль Мактум - второй по старшинству сын эмира Дубая, шейха Рашида ибн Саида Аль Мактума, скончавшегося в 1990 году. Он возглавлял министерство финансов Дубая с 1971 года, с того момента, как был сформирован первый кабинет министр ОАЭ.

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