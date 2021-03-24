Четверо погибших - страшное ДТП произошло на Капшагайской трассе

Авария произошла на автодороге "Капшагай-Баканас".

В Сети появились кадры страшной аварии в Алматинской области, сообщает zakon.kz.

Данное дорожно-транспортное происшествие зарегистрировано 24 марта около 14:15 на 51 км автодороги "Капшагай-Баканас". По предварительным данным, 58-летний водитель автомашины марки Toyota Land Crusier, двигаясь в восточном направлении, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной марки Toyota Mark 2. пресс-служба Департамент полиции Алматинской области

В результате ДТП на месте погибли четверо (трое пассажиров Mark 2 и водитель Land Crusier), двое (водитель Mark 2 и пассажир Land Crusier) госпитализированы в больницу Капшагая.

Данное происшествие зарегистрировано в ЕРДР по ст. 345 ч. 4 УК РК. Проводится досудебное расследование с назначением необходимых экспертиз, - добавили в областном ДП.

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