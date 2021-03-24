В массовой драке вахтовиков в России участвовали казахстанцы

По данным МИД РК, среди пострадавших и задержанных органами правопорядка граждан РК нет.

В Министерстве иностранных дел РК прокомментировали массовую драку вахтовиков с участием казахстанцев, произошедшую в Мурманской области РФ, сообщает zakon.kz.

23 марта около 20:30 на одной из строительных площадок центра крупнотоннажных морских сооружений около поселка Белокаменка в Мурманской области произошла массовая драка рабочих-вахтовиков, в том числе с участием граждан Республики Казахстан. пресс-служба МИД РК

По данным ведомства, инцидент имел бытовой характер.

По информации представителей компании, вопрос урегулирован и сотрудники работают в обычном режиме. По имеющимся данным, среди пострадавших и задержанных органами правопорядка казахстанцев нет. Генеральное консульство РК в Санкт-Петербурге держит вопрос на контроле, - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее стало известно, что в Мурманской области из-за проблем с питанием в вахтовом поселке подрались около сотни рабочих. Сообщалось, что конфликт между строителями возник в поселке Белокаменка из-за того, что кто-то занял чужое место в столовой на объекте "Новатэка".

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!