Жительница ВКО предлагала заработать легкие деньги на криптовалютах

Суд приговорил женщину к четырем годам ограничения свободы.

Жительницу ВКО суд приговорил к четырем годам ограничения свободы за мошенничество, сообщает zakon.kz.

В 2018 году работала в сетевом маркетинге и приглашала людей зарабатывать легкие деньги. Компания начисляла на электронный кошелек определенные количества биткоинов, которых легко выходили через обменники, каких множество в интернете. Таким образом, я приглашала людей, мои приглашенные люди приглашали своих знакомых и продолжали работать, все были довольны, - цитирует пресс-служба ДУИС ВКО женщину.

По ее словам, компания рекламировала свою продукцию, но приобретать их было не обязательно.

Просто можно было приглашать людей. На каждого приглашенного человека получали определенное количество биткоинов. Через 2,5 года компания закрыла вывод и и люди стали возмущаться и обратились в полицию. Они писали на тех кто их приглашал. Вот так и попали под суд. Однако, я поняла что легких денег не бывает, - рассказала жительница ВКО.

Как сообщил начальник службы пробации Алмас Буйратов, на учете ведомства именно по мошенничеству состоят около 30 осужденных лиц.

У всех разные виды мошенничества. В основном - интернет-мошенники, - добавил он.

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