Блокировка Суэцкого канала спровоцировала рост цен на нефть

Черное золото подорожало на 5%.

Цены на нефть выросли на 5%, передает zakon.kz.

По данным ТАСС, рост цен на черное золото произошел после инцидента в Суэцком канале, где из-за вставшего поперек русла контейнеровоза оказалось полностью заблокировано движение судов.

Как сообщает телеканал Al Arabiya, не менее 10 танкеров с 15 млн баррелей сырой нефти застряли в Суэцком канале.

В администрации водной артерии, соединяющей Красное и Средиземное моря, заявили, что к этому часу осуществляется движение с севера на юг.

Через Суэцкий канал в обычном режиме проходит северный конвой судов из Порт-Саида. Параллельно с этим продолжаются интенсивные усилия по снятию с мели и отбуксировке застрявшего на 151-м км канала судна компании Ever Given, - говорится в заявлении.

Как отмечается, по имеющейся информации, только на входе в канал с южной стороны к вечеру среды скопилось 15 судов, еще утром их было менее 10. Почти до Индии растянулась пробка из желающих пройти канал судов. Основное движение судов, по имеющейся информации, осуществляется сейчас по старому руслу канала.

Также сообщается, что в настоящее время изучается вопрос о возможности пуска судов по существовавшей до открытия нового русла схеме - по 12 часов в каждом направлении.

Контейнеровоз, перегородивший канал, частично сдвинули с мели спасательные бригады.

Один из крупнейших в мире контейнеровозов, следовавший под панамским флагом, сел на мель в Суэцком канале утром 23 марта. В условиях сильной песчаной бури контейнеровозов развернуло, в результате чего он уперся носом в один берег, кормой - в другой. В результате инцидента было полностью заблокировано судоходство по каналу. Водоизмещение контейнеровоза составляет 220 тыс. тонн, а его длина - 400 м.

Через Суэцкий канал проходит 12% мирового потока грузоперевозок. Также он является одной из наиболее загруженных водных магистралей мировых перевозок нефти танкерами. Через него проходят 8% судов, перевозящих сжиженный газ. Всего каналом следуют 19 тыс. судов в год, или более 50 в сутки.

В 2014 году началось строительство параллельного канала длиной 72 км с целью обеспечить двустороннее движение судов. Проект, который обошелся Египту в $8,2 млрд, был завершен через год. В результате время прохождения сократилось с 22 до 11 часов. Его глубина превышает 20 м, что позволяет проходить по нему самым крупным в мире судам, в том числе нефтеналивным танкерам. Ежегодный грузопоток превышает 1 млрд тонн.

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