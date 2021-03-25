Подозреваемому в убийстве Томирис Байсафы продлили арест

Суд отклонил просьбу адвокатов освободить обвиняемого под залог.

Подозреваемому в убийстве студентки из Казахстана Томирис Байсафы отказано в залоге, передает zakon.kz.

По данным Первого канала "Евразия", суд отклонил просьбу адвокатов освободить обвиняемого под залог, ему продлили арест.

Отмечается, что мать казахстанской студентки, погибшей в Москве, не согласна с тем, что главного фигуранта дела будут судить присяжные.

По ее мнению, "на судей и присяжных заседателей может быть оказано давление".

Как сообщается на сайте Никулинского суда Москвы, предварительное судебное заседание по делу Томирис Байсафы отложено на 26 марта.

19 марта дело о смерти Томирис Байсафы поступило в Никулинский суд Москвы. На сайте суда сообщалось, что подсудимого зовут Муртузали Меджидов.

20 марта мать казахстанской студентки обратилась к Президенту Касым-Жомарту Токаеву с просьбой помочь ей добиться справедливого судебного разбирательства по делу о гибели дочери. Она сообщила, что "расследование завершено, вина Меджидова М. полностью доказана, обвинительное заключение одобрено прокуратурой".

Томирис Байсафа в апреле 2018 года выпала из окна четвертого этажа здания МГИМО при неизвестных обстоятельствах. Девушка получила множественные переломы и потеряла много крови. Девушка скончалась 3 мая. Следствие склонялось к версии о суициде, родители выразили несогласие.

В октябре 2020 года Жанна Ахметова встретилась с Касым-Жомартом Токаевым. Дело о смерти Томирис глава государства взял на контроль.

Муртузали Меджидова допрашивали на начальном этапе следствия. В день трагедии его видели в одной аудитории с Томирис. Парень и девушка якобы разговаривали на повышенных тонах. Но тогда улик против него не нашли и возбудили уголовное дело по статье о доведении до самоубийства, позже статью переквалифицировали на "убийство".

Муртузали Меджидов - сын бывшего главы правительства Республики Дагестан Мухтара Меджидова, который занимал высокий пост с января по июль в 2013 году.

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