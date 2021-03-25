В Казахстане ожидаются сильные осадки

В Шымкенте и девяти регионах страны объявили штормовое предупреждение.

Штормовое предупреждение объявлено в Шымкенте и девяти областях Казахстана, сообщает zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", 25 марта в Актюбинской области местами ожидаются гололед, низовая метель. Ветер восточный, северо-восточный, местами 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный местами 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром ожидается туман. Ветер северо-восточный днем порывы 18 м/с.

В Костанайской области местами ожидается туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный местами 15-20 м/с.

В Атырауской области местами ожидаются сильные осадки (дождь, снег), гололед. Ветер восточный, северо-восточный ночью на большей части 15-20, порывы 23 м/с, днем порывы 15-20 м/с. В Атырау днем ожидается сильные осадки (дождь, снег). Ветер восточный, северо-восточный порывы 15-20 м/с.

В Мангистауской области местами ожидаются гроза, туман. Ветер северо-западный, местами 15-20 м/с. В Актау ожидается гроза. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

В Туркестанской области днем местами ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный местами 15-20, днем порывы 25 м/с. В Шымкенте в конце дня ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный днем порывы 15-20 м/с. В Туркестане в конце дня ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области местами ожидаются гроза, туман. Ветер восточный, северо-восточный местами 15-20 м/с. В Кызылорде временами ожидаются туман, днем гроза.

В Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед. В Кокшетау на дорогах ожидается гололедица.

В Карагандинской области местами ожидается туман, днем местами - гололед, низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем местами 15-20 м/с. В Караганде днем ожидается гололед. В Жезказгане днем ожидается гололед.

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