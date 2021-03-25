Еще один американский штат отменил смертную казнь

До сих пор Виргиния являлась лидером по числу проведенных в исполнение смертных приговоров.

Смертную казнь отменили в штате Виргиния (США), передает zakon.kz.

По данным РИА Новости, законопроект об отмене смертной казни подписан губернатором американского штата Ральфом Нортэмом.

Как сообщается, теперь смертная казнь будет заменена пожизненным заключением без возможности УДО.

Виргиния стала 23-м по счету штатом, на территории которого отказались от применения смертной казни.

Отмечается, что до сих пор она являлась лидером по числу проведенных в исполнение смертных приговоров.

По данным американских СМИ, власти Виргинии за все время существования штата, в том числе в статусе британской колонии, казнили почти 1,4 тыс. человек.

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