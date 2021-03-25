Эстафета олимпийского огня стартовала в Фукусиме

Из-за ситуации с коронавирусом старт эстафеты пройдет без зрителей.

Церемония начала эстафеты олимпийского огня началась в префектуре Фукусима на северо-востоке Японии, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Сама эстафета стартует 25 марта в Фукусиме, после чего огонь будут встречать в 47 префектурах, а в конце концов он достигнет Токио. Церемония открытия Олимпиады намечена на 23 июля, соревнования должны завершиться 8 августа.

Организационный комитет Японии ведет трансляцию на своем канале в Youtube.

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга ранее заявил, что не будет присутствовать на церемонии из-за плотного графика заседаний в парламенте.

Год назад зажженный в Олимпии в Греции огонь прибыл в Японию. В течение этого года мир переживал сложные времена, а огонь продолжал гореть тихим, но сильным пламенем. Его пламя как будто ждало этого дня, когда в Японии расцветает сакура. Пусть он укажет нам дорогу надежды в темноте, сияя светом надежды, - заявила глава организационного комитета Японии Сэйко Хасимото.

Местом начала церемонии был выбран центр подготовки футболистов J-Village в префектуре Фукусима как символ возрождения страны после разрушительного землетрясения и цунами 2011 года.

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