"Астана" попала в рейтинг лучших клубов десятилетия

Лучшим клубом была признана "Барселона".

ФК "Астана" попал в рейтинг лучших клубов десятилетия, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Рейтинг лучших клубов десятилетия опубликовала Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS).

Лучшим клубом была признана "Барселона" (Испания), также в ТОП-5 вошли "Реал Мадрид" (Испания), "Бавария" (Германия), ПСЖ (Франция) и "Атлетико" (Испания).

Из 140 представленных в рейтинге команд нашлось место и казахстанскому клубу — "Астана" разделила последнее, 139-е место, с "Мальмё" (Швеция).

При составлении рейтинга IFFHS учитывались успехи клубов в официальных соревнованиях в период с января 2011 года по декабрь 2020 года.

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