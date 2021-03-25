Еще 1105 случаев коронавируса выявили в Казахстане

За прошедшие сутки зарегистрировано 1105 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 24 марта 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1105 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 236 200 случаев, из них:

в городе Алматы – 31307 (+341),

в городе Нур-Султан – 28756 (+195),

в ВКО – 22687 (+19),

в Павлодарской области – 18898 (+25),

в Атырауской области – 18183 (+65),

в Карагандинской области – 17120 (+92),

в Акмолинской области – 15043 (+45),

в ЗКО – 14549 (+76),

в Атырауской области – 18183 (+65),

в Атырауской области – 18183 (+65),

в Атырауской области – 18183 (+65),

в Атырауской области – 18183 (+65),

в Атырауской области – 18183 (+65),

в ЗКО – 14549 (+76),

в Костанайской области – 13551 (+40),

в СКО – 12933 (+7),

в Алматинской области – 12667 (+104),

в городе Шымкенте – 6591 (+22),

в Жамбылской области – 6288 (+10),

в Актюбинской области – 4854 (+50),

в Туркестанской области – 4445 (+5),

в Мангистауской области – 4369 (+5),

в Кызылординской области – 3959 (+4).

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