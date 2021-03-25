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Еще 1105 случаев случаев коронавируса выявили в Казахстане

Фото: zakon.kz. 25 марта 2021, 08:01

За прошедшие сутки зарегистрировано 1105 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 24 марта 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1105 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 236 200 случаев, из них:

  • в городе Алматы – 31307 (+341),
  • в городе Нур-Султан – 28756 (+195),
  • в ВКО – 22687 (+19),
  • в Павлодарской области – 18898 (+25),
  • в Атырауской области – 18183 (+65),
  • в Карагандинской области – 17120 (+92),
  • в Акмолинской области – 15043 (+45),
  • в ЗКО – 14549 (+76),
  • в Атырауской области – 18183 (+65),
  • в ЗКО – 14549 (+76),
  • в Костанайской области – 13551 (+40),
  • в СКО – 12933 (+7),
  • в Алматинской области – 12667 (+104),
  • в городе Шымкенте – 6591 (+22),
  • в Жамбылской области – 6288 (+10),
  • в Актюбинской области – 4854 (+50),
  • в Туркестанской области – 4445 (+5),
  • в Мангистауской области – 4369 (+5),
  • в Кызылординской области – 3959 (+4).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 835 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане - 213,
  • в городе Алматы - 261,
  • в городе Шымкенте - 7,
  • в Акмолинской области - 55,
  • в Актюбинской области - 65,
  • в Алматинской области - 18,
  • в Атырауской области - 30,
  • в ВКО - 12,
  • в ЗКО - 20,
  • в Карагандинской области - 74,
  • в Костанайской области - 29,
  • в Кызылординской области - 3,
  • в Павлодарской области - 41,
  • в Туркестанская области - 7.
  • Всего в стране выздоровело 213 743 человека от COVID-19.

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