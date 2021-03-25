Еще 1105 случаев случаев коронавируса выявили в Казахстане

За прошедшие сутки зарегистрировано 1105 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 24 марта 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1105 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 236 200 случаев, из них:
- в городе Алматы – 31307 (+341),
- в городе Нур-Султан – 28756 (+195),
- в ВКО – 22687 (+19),
- в Павлодарской области – 18898 (+25),
- в Атырауской области – 18183 (+65),
- в Карагандинской области – 17120 (+92),
- в Акмолинской области – 15043 (+45),
- в ЗКО – 14549 (+76),
- в Атырауской области – 18183 (+65),
- в ЗКО – 14549 (+76),
- в Костанайской области – 13551 (+40),
- в СКО – 12933 (+7),
- в Алматинской области – 12667 (+104),
- в городе Шымкенте – 6591 (+22),
- в Жамбылской области – 6288 (+10),
- в Актюбинской области – 4854 (+50),
- в Туркестанской области – 4445 (+5),
- в Мангистауской области – 4369 (+5),
- в Кызылординской области – 3959 (+4).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 835 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султане - 213,
- в городе Алматы - 261,
- в городе Шымкенте - 7,
- в Акмолинской области - 55,
- в Актюбинской области - 65,
- в Алматинской области - 18,
- в Атырауской области - 30,
- в ВКО - 12,
- в ЗКО - 20,
- в Карагандинской области - 74,
- в Костанайской области - 29,
- в Кызылординской области - 3,
- в Павлодарской области - 41,
- в Туркестанская области - 7.
- Всего в стране выздоровело 213 743 человека от COVID-19.
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