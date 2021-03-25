Пьяный мужчина ударил ножом алматинку

В УП Бостандыкского района возбудили уголовное дело.

Вечером 24 марта в Алматы на девушку напал неизвестный мужчина, сообщает zakon.kz.

Об этом алматинка по имени Асем написала на своей странице в Instagram.

По словам девушки, удар попал в спину и были задеты легкие.

Операцию сделали. Сейчас мне намного лучше. Благодарю докторов, - написала Асем в посте.

Также она подчеркнула, что незнакома с мужчиной который напал на нее.

Также она выложила скрин присланного сообщения, в котором отмечается, что в УП Бостандыкского района возбудили уголовное дело.

Как оказалось, мужчина был в состоянии опьянения.

Департамент полиции города Алматы информирует, что подозреваемый в совершении данного преступления был задержан по горячим следам. Это - гр. В., 1969 года рождения. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он минувшем вечером беспричинно напал на похожую и нанес ей ножевое ранение. Девушка сейчас находится в больнице. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.293 УК РК. Проводится следствие, - сообщили по данному факту в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

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