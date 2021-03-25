Новую удобную функцию тестируют в WhatsApp

В сборке WhatsApp с номером 2.21.60.11 стало возможно выбирать две дополнительные скорости для прослушивания аудиосообщений.

WhatsApp тестирует функцию ускоренного прослушивания голосовых сообщений, передает zakon.kz со ссылкой на 3DNews.

Отмечается, что подобная функция имеется уже давно практически у всех конкурентов мессенджера. В сборке WhatsApp с номером 2.21.60.11 стало возможно выбирать две дополнительные скорости - 1,5x и 2x. Это будет удобным для быстрого прослушивания длинных аудиосообщений.

Параллельно с этим сборка теперь требует минимум iOS версии 10. О прекращении поддержки старых устройств мессенджером стало известно в начале марта.

Недавно разработчики заявили о внедрении в WhatsApp сквозного шифрования для аудио- и видеозвонков.

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