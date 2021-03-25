Коронавирус в Казахстане: в "красной" зоне стало на один регион больше

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"Желтую" зону покинула Атырауская область
Еще одна область Казахстана пополнила список "красной" зоны, сообщает zakon.kz.
Минздрав опубликовал матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах страны на 25 марта.
Ситуация выглядит следующим образом:
В "красной" зоне: город Нур-Султан, город Алматы, Атырауская и Западно-Казахстанская области. ⠀В "желтой" зоне: Актюбинская, Алматинская и Карагандинская области.⠀В "зеленой" зоне - все остальные регионы.
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