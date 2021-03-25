Коронавирус в Казахстане: в "красной" зоне стало на один регион больше

Еще одна область Казахстана пополнила список "красной" зоны, сообщает zakon.kz.

Минздрав опубликовал матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах страны на 25 марта.

В "красной" зоне: город Нур-Султан, город Алматы, Атырауская и Западно-Казахстанская области. ⠀В "желтой" зоне: Актюбинская, Алматинская и Карагандинская области.⠀В "зеленой" зоне - все остальные регионы.