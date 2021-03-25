Меркель извинилась за карантин на Пасху

Это моя ошибка - канцлер.

Канцлер Германии Ангела Меркель попросила у граждан прощение за решение ввести жесткий карантин на Пасху, сообщает zakon.kz.

По информации издания "Коммерсант", 22 марта Меркель договорилась с главами 16 регионов продлить карантин до 18 апреля.

Предполагалось, что на Пасху введут более жесткие ограничения. В связи с чем, закрытие магазинов на пять дней вызвало недовольство граждан.

Через два дня на экстренном совещании канцлер приняла решение отказаться от ужесточения карантина.

Жителей Германии призвали остаться на пасхальные праздники дома.

Это моя ошибка. Все это привело к дополнительной неопределенности, за что я прошу всех граждан меня простить, - сказала она.

В 2021 году Пасха у католиков наступит 4 апреля.

Стоит отметить, что карантин в ФРГ действует с начала ноября 2020 года. По последним данным, Германия входит в топ-10 по числу заболевших COVID-19.

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