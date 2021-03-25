Украинец спрыгнул с башни в Городе кочевников на берегу Или

Это попало на видео.

Чемпион мира по фрирану Александр Титаренко из Украины устроил в Городе кочевников на берегу Или настоящий переполох. Он делал сальто с качелей алтыбакан, выполнил прыжок с 10-метровой высоты, а также исполнил прыжок с высокой башни, передает zakon.kz.

Александру Титаренко 26 лет из них 15 он занимается паркуром, фриранингом и трикингом. Первый свой трюк – сальто вперед он сделал в 11 лет и с тех пор не может остановиться. В 2017 году никому еще неизвестный Александр Титаренко произвел настоящий фурор на мировом чемпионате Art of Motion в Греции. Он не только набрал наибольшее количество баллов, но и выиграл в номинации "Лучший трюк". В 2020 году Александр был занесен в Книгу рекордов Украины – он исполнил прыжок tunnel flip на расстояние более пяти метров между двумя двигающимися автовозами. Теперь он решил окунуться в атмосферу праздника Наурыз. Все выполненные трюки попали на видео.

Это был своего рода челлендж – совместить динамичную съемку экстрима и атрибутику нашего национального праздника. В целом, мне хотелось показать атлета в непривычной для него среде и при этом сделать акцент на наших традициях гостеприимства, - поведал режиссер видео Жандос Кахар.

По сюжету один из лучших фрираннеров мира погрузился в атмосферу празднования Наурыза. Он преодолел множество непростых испытаний, чтобы впервые попробовать наурыз-коже. На пути к праздничной юрте атлет использовал весь арсенал своих трюков. Одним из ключевых стал трюк с лошадьми. За этот эпизод отвечали каскадеры казахстанской международной группы Nomad Stunts.

На подобных съемках мы работали впервые, но в принципе мы делали привычную для нас работу, Специально для Александра мы предложили несколько трюков с лошадьми. К примеру, он впервые делал кувырок под лошадью и сальто над лошадью. Мы сначала отработали трюки с нашим каскадером, потом показали Саше, и он все сделал с первого раза,– рассказал руководитель Nomad Stunts Жайдарбек Кунгужинов.

Рисковать приходилось на каждом шагу.

С лошадьми я действительно выполнял трюки впервые, и был определенный страх, ведь реакцию животного предсказать нельзя, – Когда делал сальто через лошадь, она немного отошла в сторону и я задел спиной седло. Хорошо, что отделался простой царапиной. Так же я делал сальто с башни, и каскадеры Nomad Stunts меня страховали на приземлении. Это был необычный опыт падения. Первый раз, когда летел, было немного страшно, но во второй раз я просто кайфанул,– отметил Александр Титаренко.

Режиссер видео добавил, что Александр за свой высотный прыжок с башни переживал меньше всех, хотя для съемочной команды именно прыжок был самой волнительной сценой.

Очень страшно было наблюдать за тем, как человек без какой-либо страховки просто прыгает в бездну. Самым сложным было бежать наперегонки со временем и погодой, так как у нас был только один съемочный день. А когда ты видишь, что у тебя на глазах садится солнце, тут то и начинается настоящий экстрим. В общем, как и Саша, мы тоже пытались успеть вовремя. Мы задействовали шесть камер, отработали очень слажено, отсняли все, что хотели, - поведал Жандос Кахар.

Город кочевников или крепость Номад на реке Или в городе Капчагай недалеко от Алматы — это уникальное сооружение, построенное специально в 2004 году для съемок культового художественного фильма "Кочевник". В процессе съемок фильма было принято решение о возведении бутафорских декораций средневековой восточной крепости. Так, посреди казахской степи, появился настоящий средневековый город.

Альберт Ахметов

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