Снежный барс попал в фотоловушку в Туркестанской области

Фото: кадр из видео

В Казахстане обитают 120-130 особей барса.

Снежный барс попал в фотоловушку в Аксу-Жабаглинском государственном природном заповеднике, сообщает zakon.kz.

Уникальные кадры краснокнижного животного зафиксированы на высоте 2900 м над уровнем моря.

Ученые до сих пор не могут назвать точную численность мировой популяции ирбисов. Поэтому исследования ведутся в более чем ста районах их обитания. В Казахстане обитают 120-130 особей барса. Численность этих редких животных продолжает уменьшаться, - сообщили в министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!