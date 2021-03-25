Снежный барс попал в фотоловушку в Туркестанской области

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
В Казахстане обитают 120-130 особей барса.
Снежный барс попал в фотоловушку в Аксу-Жабаглинском государственном природном заповеднике, сообщает zakon.kz.
Уникальные кадры краснокнижного животного зафиксированы на высоте 2900 м над уровнем моря.
Ученые до сих пор не могут назвать точную численность мировой популяции ирбисов. Поэтому исследования ведутся в более чем ста районах их обитания. В Казахстане обитают 120-130 особей барса. Численность этих редких животных продолжает уменьшаться, - сообщили в министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!