Три казахстанских вуза попали в список лучших университетов мира

Еще 7 университетов вошли в ТОП-1000.

В ТОП-500 мировых университетов попали всего три казахстанских вуза, сообщает zakon.kz.

По данным аналитиков Finprom.kz, к началу 2020/2021 учебного года всего в стране функционировали 125 самостоятельных учебных заведений и 4 несамостоятельных учебных заведения (филиала).

В них обучались 576,6 тыс. студентов — на 4,6% меньше, чем годом ранее. При этом заметно увеличилось число выбывших студентов — сразу в 1,9 раза, до 115,2 тыс. человек.

Из 13 казахстанских университетов в ТОП-500 попали только три университета: Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева и Южно-Казахстанский государственный университет имени М. О. Ауэзова.

Еще 7 университетов вошли в ТОП-1000.

Три университета — Карагандинский государственный университет им. академика Е. А. Букетова, Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова и Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина — не попали даже в тысячу лучших, - говорится в исследовании.

К 2025 году число казахстанских вузов, отмеченных в рейтинге QS WUR, должно увеличиться до 15, - отметили эксперты.

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