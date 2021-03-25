Концепцию правовой политики разработали в Казахстане

В частности, предусматривается дальнейшее совершенствование деятельности государственного аппарата.

Министерство юстиции РК разработало проект Концепции правовой политики Республики Казахстан до 2030 года, передает zakon.kz.

Концепция правовой политики РК является программным документом, определяющим приоритетные направления развития национального права, правоохранительной и судебной систем, внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности, а также правового образования и правовой пропаганды.

Новый документ, в частности, предусматривает регулирование общественной деятельности, которое должно стать крайней мерой при разрешении вопросов, возникаемых в общественной жизни.

В свете этого при решении задач, стоящих перед государством, важно, в первую очередь, искать альтернативные способы, не связанные с регуляторным вмешательством. При необходимости введения регуляторных меронидолжны быть изучены на предмет приемлемости для достижения предполагаемых целей и наименьшей степени ограничения прав, свобод и законных интересов граждан и организаций, - отмечают разработчики документа.

Проект концепции предусматривает прозрачность правовой политики, что должно повысить доверие к проводимым реформам в соответствии с концепцией "Слышащего государства".

В этой связи важно развивать и формировать новые институты, обеспечивающие учет интересов всех сторон, являющихся адресатами регулирования. Применение данного принципа будет способствовать принятию наиболее оптимального решения, поможет снизить степень влияния произвольных решений в процессе осуществления правового регулирования, а также станет ключевым фактором для его успеха, - считают в Минюсте.

Отдельный раздел в документе посвящен основным направлениям развития национального права.

В частности, предусматривается оптимизация процедуры согласования НПА.

Назрела необходимость развивать потенциал интернет-портала открытых нормативных правовых актов. Анализ его функционирования свидетельствует о низкой активности граждан при обсуждении проектов нормативных правовых актов и других документов. В этой связи следует установить причины невосприятия гражданами интернет-портала, которые связаны, помимо прочего, с отсутствием реального механизма учета предложений, возможностью комментировать исключительно отдельные структурные элементы проекта, неудобным интерфейсом сайта, на что необходимо обратить внимание, - говорится в документе.

В связи с чем планируется проработать механизмы уведомления заинтересованных лиц, в том числе посредством разработки удобного мобильного приложения о размещенных на интернет-ресурсе проектах НПА, чтобы можно было ознакомиться с документом и принять участие в его обсуждении.

Также планируется рассмотреть возможность установления обязанности для органов-разработчиков прикладывать к проекту нормативного правового акта описание бизнес-процесса вводимого регулирования, что облегчит гражданам понимание положений разработанного проекта.

Важно уделять серьезное внимание ретроспективной оценке эффективности законов, не ограничиваясь выявлением устаревших, коррупциогенных и дублирующих норм. Поэтому следует рассмотреть возможность установления срока, при наступлении которого члены Правительства будут информировать Парламент о состоянии практики применения принятого закона с участием группы правоприменителей, - отмечают разработчики.

Вместе с тем говорится о необходимости проработать вопрос по поводу придания обратной силы нормам законов в тех областях, которые затрагивают инвесторов (налоговое, экологическое право, недропользование, конкуренция и другие).

Проект Концепции также предусматривает усиление государственной политики в сфере защиты прав человека, в частности, для повышения качества реализации прав человека нужно разработать и поэтапно внедрить Национальные индикаторы оценки соблюдения прав человека.

Также говорится о дальнейшем совершенствовании деятельности государственного аппарата.

Меры по совершенствованию института государственного контроля и надзора могли бы быть ориентированы на внедрение риск-ориентированного подхода по всем формам контроля и надзора, пересмотра методов оценки эффективности контрольно-надзорных органов, автоматизации контрольно-надзорной деятельности, развитие инструментов профилактики и консультирования, а также инвентаризацию обязательных к исполнению требований для исключения неэффективных и избыточных норм, - говорится в документе.

Планируется и дальнейшая проработка существующих механизмов государственного управления в условиях чрезвычайного положения, возникновения новых угроз, особенностей совместной деятельности государственных органов, включая специальные подразделения и службы по чрезвычайным ситуациям, в том числе посредством проектного управления.

Так, Кодекс об административных правонарушениях требует определенной адаптации. В свете принятия Административного процедурно-процессуального кодекса необходимо пересмотреть отдельные виды административных взысканий (лишение специального права, лишение разрешения либо приостановление его действия, а также исключение из реестра, приостановление или запрещение деятельности), поскольку применение последних является результатом осуществления административной процедуры, отмечают в Минюсте.

Также назрела необходимость выработки нового понятия административного правонарушения, которое должно содержать ясные критерии, позволяющие разграничить административную ответственность от других видов юридической ответственности.

Так, по итогам выработки новых понятий административного и уголовного правонарушения следует проработать возможность отделения административных деликтов от уголовных правонарушений. При необходимости разграничение может быть осуществлено путем пересмотра санкций либо переноса составов административных правонарушений, рассматриваемых судами и влекущих наказание в виде ареста в разряд уголовных проступков.

Сохраняются такие проблемы как несоразмерность штрафа как вида административного взыскания, а также безальтернативность видов наказания без учета условий совершения деяния и личности нарушителя.

В этой связи видится возможным введение градации административных правонарушений на категории незначительных, значительных и грубых правонарушений, каждая из которых содержала бы предельные размеры штрафа в зависимости от характера и степени опасности правонарушения, - говорится в документе.

Наряду с этим планируется проработать вопросы усиления инструментов профилактики и разъяснения, регламентации вины юридического лица, исключения составов административных правонарушений, содержащих санкции за несоблюдение требований нормативных правовых актов, формирования единого подхода при определении размера штрафа в зависимости от категории субъектов предпринимательства, а также установления ответственности должностных лиц организаций, финансируемых из государственного бюджета.

Вместе с тем указывается на необходимость проведения ревизии Налогового кодекса и соответствующих подзаконных нормативных правовых актов на предмет минимизации количества налогов и платежей с целью кардинального упрощения исполнения налоговых обязательств.

Назрела необходимость совершенствования налоговой политики и налогового законодательства посредством рассмотрения вопроса дифференциации налоговых ставок для диверсификации экономики, пополнения бюджета и перераспределения налогового бремени. При этом необходимо рассмотреть вопрос применения дифференцированного НДС при экспорте сырья и готовых товаров. Дальнейшее развитие агропромышленного комплекса требует выработки долгосрочной модели налогообложения сельского хозяйства, - отмечается в проекте концепции.

Предусматриваются и новые меры по совершенствованию налогового законодательства, направленные на усиление контроля за выводом капитала из страны и стимулирования реинвестирования прибыли.

Также необходимо принять меры по совершенствованию налогового администрирования. В частности, исключить практику использования результатов категорирования налогоплательщиков по системе управления рисками при взыскании налоговой задолженности и задолженности по социальным платежам, - отмечается в документе.

Кроме того, в концепции предусматривается модернизация и совершенствование гражданского процессуального права.

Также планируется пересмотреть размеры государственных пошлин по имущественным и неимущественным спорам, в том числе с установлением верхнего предела государственной пошлины по имущественным спорам, а также с внедрением концепции массовых исков и их классификации.

Полностью посмотреть документ можно посмотреть на сайте "Открытые НПА", где он размещен для публичного обсуждения до 7 апреля.

Ранее в Казахстане реализовывалась Концепции правовой политики, принятая с 2010 по 2020 год.

Как отмечают в Минюсте, в ее рамках были приняты меры по модернизации казахстанской правовой системы, позволившие усовершенствовать модель государственного управления, направленную на улучшение благосостояния населения, наращивание экономического роста и решение ряда вопросов в области образования, здравоохранения, социальной защиты и трудоустройства.

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Впервые на уровне Конституционного закона "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов" заложена основа института парламентской оппозиции и определена ее роль в Парламенте.

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