Технический сбой произошел в базе МВД Казахстана

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
В настоящее время ведутся работы по восстановлению базы.
25 марта произошел сбой информационной базы МВД в Казахстане, сообщает zakon.kz.
25 марта с 9:10 наблюдается периодическая недоступность сервисов КАП МВД РК, необходимые для оказания госуслуг в спецЦОНах, - сообщили в правительстве для граждан.
Специалисты работают над устранением технических неполадок.
О восстановлении работы информационных сервисов МВД и работы спецЦОН будет сообщено дополнительно.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!