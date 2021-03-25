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Технический сбой произошел в базе МВД Казахстана

Фото: piqsels.com 25 марта 2021, 10:54

В настоящее время ведутся работы по восстановлению базы.

25 марта произошел сбой информационной базы МВД в Казахстане, сообщает zakon.kz.

25 марта с 9:10 наблюдается периодическая недоступность сервисов КАП МВД РК, необходимые для оказания госуслуг в спецЦОНах, - сообщили в правительстве для граждан.

Специалисты работают над устранением технических неполадок.

О восстановлении работы информационных сервисов МВД и работы спецЦОН будет сообщено дополнительно.

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