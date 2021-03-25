Названы ключевые последствия пандемии COVID-19 для мира

Пандемия будет иметь три долгосрочных последствия для мировой экономики.

Ведущий научный сотрудник Центра Стоуна по социально-экономическому неравенству Городского университета Нью-Йорка, профессор Лондонской школы экономики Бранко Миланович считает, что пандемия спровоцировала изменения, которые останутся в силе и после победы над вирусом, сообщает zakon.kz.

Как отмечает РБК, это касается работы на удаленке, возросшего противостояния Китая и США и разработки вакцин.

Первое изменение - это увеличение доли сотрудников, работающих удаленно. По словам ученого, раньше многие не понимали, как можно работать из дома.

Сейчас многие говорят, что мы будем работать в гибридном режиме — например, три дня в офисе, два из дома. Технически это было возможно и до [пандемии] COVID-19, то есть новых технологий не появилось, но прежде мы не использовали их и не понимали, как много мы можем делать из дома, — объяснил он.

Миланович отметил, что наибольший вызов популяризация удаленки представляет для среднего класса развитых стран.

Им придется соревноваться с работниками из-за рубежа, которые имеют такие же навыки, но просят меньшую зарплату, — поясняет экономист.

Второе изменение связано с обострением экономического и политического конфликта США и Китая.

Это будет иметь большое значение как для глобальных цепочек стоимости, так и для таких стран, как, например, Вьетнам, которые смогут взять на себя ту часть производства, которую занимал ранее Китай, — пояснил экономист.

Он уточнил, что конфликт с США может существенно ударить по способности Китая создавать инновации, если тому будет отрезан доступ к американскому рынку и американским технологиям.

Третье изменение касается разработки вакцин от COVID-19. По его словам, это будет иметь последствия для медицинского сектора и создаст потенциал для разработки других препаратов.

В начале кризиса все говорили, как сложно разрабатывать вакцины и что мы ни разу не создавали вакцину от коронавируса. Это стало огромным положительным сюрпризом, — заключил экономист.

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