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Какие функции у Судебной коллегии Верховного суда

Фото: sud.gov.kz 25 марта 2021, 11:59

Изменения в КОАП вводятся в действие с 1 июля 2021 года.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 20 марта 2021 года подписал закон "О внесении изменений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях", передает zakon.kz.

Теперь, в связи с изменением порядка создания судебных коллегий Судебная коллегия Верховного суда будет:

  • рассматривать вопросы освобождения от административной ответственности в связи с истечением срока давности;
  • истребовать дела об административном правонарушении из соответствующего суда для проверки в кассационном порядке;
  • пересматривать вступившие в законную силу постановления по делам об административных правонарушениях в кассационном порядке.

Напомним, согласно прежней редакцией закона этими вопросами занималась Специализированная судебная коллегия.

Изменения в КОАП вводятся в действие с 1 июля 2021 года.

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