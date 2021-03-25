Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Два циклона принесут в Казахстан град и сильный дождь

Фото: Zakon.kz 25 марта 2021, 12:15

Также прогнозируется небольшое повышение температуры.

В предстоящие три дня на большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, сообщает zakon.kz.

На территории Казахстана объединятся два циклона: из районов Средиземного моря и Северо-Западный. Они и будут определять погоду на большей части республики.

С их приходом почти во всех регионах ожидаются осадки, местами сильные, гололедные явления, метели, на юге страны прогнозируются грозы, возможен град, а также прогнозируется небольшое повышение температуры, - сообщили в РГП Казгидромет.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Ученые создали эмбрион из клеток кожи человека
Правила использования чужих изображений в Казахстане хотят изменить