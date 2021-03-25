Иван Ургант рассказал, как лечится от COVID-19

Он ведет эфир из дома.

Известный телеведущий Иван Ургант, заразившийся коронавирусом, рассказал о своем самочувствии и поделился советами, которые ему дают для избавления от заразной инфекции, передает zakon.kz.

Иван с 22 марта ведет программу "Вечерний Ургант" из загородного дома, в то время как семья осталась в квартире в городе.

За время самоизоляции я заметил, что до конца мы не понимаем, как лечить коронавирус. Все предлагают разные вещи, от одних лекарств, которые борются с вирусами, до народных средств. Светлана Лобода написала: "Ваня, пей барсучий жир, повышает иммунитет". Леонид Агутин сказал, что "пей медвежий жир, повышает иммунитет", - сказал Иван Ургант.

Ведущий поделился мыслями, которые пришли к нему во время самоизоляции.

Я вдруг понял, что могу делать все то, что не могу делать, когда дома дети, семья. - поведал Ургант.

Днем ранее телеведущий рассказал, что температуры у него нет и в целом состояние свое он оценивает как среднее.

Я пью огромное количество витаминов, противовирусные препараты. Покажите нам барабанщика, цвет волос барабанщика: у меня моча сейчас точно такого цвета. Глотаю препарат, который разжижает кровь. Но это только кровь, потому что все остальное у меня разжижается само просто от стресса и от страха. - сказал с юмором Иван Ургант.

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