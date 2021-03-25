В Австрии запретят посещать магазины без отрицательного теста на COVID-19

Это связано с тяжелой ситуацией с заболеваемостью COVID-19.

Правительство Австрии ужесточает коронавирусные ограничения в период пасхальных праздников с 1 по 6 апреля, сообщает zakon.kz.

Глава Минздрава Рудольф Аншобер отметил, что это необходимо для того, чтобы не допустить перегрузки системы здравоохранения.

По словам Аншобера, необходим "волнорез", который собьет волну заболеваемости.

С 7 апреля граждане должны будут иметь при себе отрицательный тест на коронавирус для посещения магазинов, которые не торгуют товарами первой необходимости, - говорится в сообщении Reuters.

Из-за тяжелой ситуации с заболеваемостью COVID-19 будут закрыты непродовольственные магазины, массажные салоны и парикмахерские, граждане смогут выходить из дома только для прогулок, занятий спортом и срочных поездок.

Кроме того, власти ужесточили требования к ношению масок - гражданам также предписано носить защитные маски типа FFP2 при нахождении в местах большого скопления людей.

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