Назначен новый аким Кокшетау

Им стал экс-аким Зерендинского района Акмолинской области.

В городе Кокшетау назначен новый аким, передает zakon.kz.

Распоряжением акима Акмолинской области по согласованию с Администрацией Президента Казахстана и депутатами городского маслихата акимом города Кокшетау назначен Гайса Бауржан Сейткалиевич, сообщили в пресс-службе акима города.

Бауржан Гайса родился в 1972 году. Окончил Челябинский государственный агроинженерный университет; Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова; Высшую школу государственной экономики в Кутне, Польша.

Трудовой стаж начинал рабочим. В дальнейшем в разные годы занимал должности первого заместителя председателя Кокшетауского городского филиала НДП "Нұр Отан", заместителя председателя Акмолинского областного филиала партии "Нұр Отан", акима Коргалжынского района Акмолинской области, заместителя руководителя аппарата Акима Акмолинской области. С 2019 года был акимом Зерендинского района Акмолинской области.

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