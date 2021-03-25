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Осадки и до 13 градусов мороза. Прогноз погоды на три дня в Нур-Султане

Фото: wikimedia.org 25 марта 2021, 12:43

Также ожидается гололед.

Синоптики рассказали, какая погода ожидает астанчан в ближайшие дни, сообщает zakon.kz.

25 марта в городе наблюдается погода без осадков, при этом сохраняется гололед.

26 марта синоптики прогнозируют погоду без осадков, ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит 11-13 мороза, днем 0-2 тепла.

27 марта в столице ожидается переменная облачность, днем осадки в виде дождя и снега, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 мороза, днем 1-3 тепла.

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