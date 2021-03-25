Канал поставки героина ликвидировали в Акмолинской области 

Полицейскими задержаны двое наркосбытчиков, у которых изъят героин на сумму 24 миллиона тенге.

Полицейскими был ликвидирован канал поставки героина на территорию Акмолинской области, сообщает zakon.kz.

В Нур-Султане были задержаны двое наркосбытчиков, у которых был изъят героин на сумму 24 миллиона тенге.

В ходе личного обыска у женщины в нательном белье было обнаружено и изъято 595 грамм героина. Данный наркотик предназначался для дальнейшей передачи второму задержанному и реализации на территории Акмолинской области, - сообщили в пресс-служба ДП Акмолинской области.

При обыске дома задержанной, было обнаружены и изъяты денежные средства, электронные весы, инъекционный шприц с жидкостью бежевого цвета и полиэтиленовый пакет с 845 граммами героина.

Всего из незаконного оборота изъято 1440 грамм героина, более 5000 разовых доз героина, это порядка 24 миллионов тенге от розничных продаж "белой смерти" на черном рынке, - рассказал начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП Акмолинской области подполковник полиции Мейрам Жапбасов.

В настоящее время проводятся следственные действия по ст. 297 ч.3 УК РК "незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств, совершенные группой лиц по предварительному сговору, с целью сбыта", санкцией которой предусмотрено лишение свободы от 10 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В отношении задержанных избрана мера пресечения - арест.

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