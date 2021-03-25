Актер раскрыл секрет популярности звезды TikTok Дани Милохина

Все кроется в деталях.

Российский актер Семен Трескунов, известный по сериалу "Гранд", озвучил причину быстрой популярности некоторых звезд TikTok, а также назвал опасность таких личностей, как Даня Милохин, передает zakon.kz.

Всего за год 19-летний Даня Милохин из простого парня, которого бросили родители, превратился в звезду. Случилось это во многом благодаря TikTok. Решив попробовать себя в музыке, сочинил и опубликовал песню «Я дома», содержание которой связано с пребыванием на самоизоляции в связи с распространением коронавируса. В «TikTok’е» трек стал очень популярным, под него сняли многие тысячи видеороликов. Сейчас Милохин зарабатывает миллионы. В чем его секрет? 21-летний актер Семен Трескунов считает, что Милохин - клевый чувак, свободный, в его глазах есть некая "незамутненность нравственностью". Но есть и другая сторона.

Может быть я старомоден, но мне хочется, чтобы меня заражала идейность человека, Даня Милохин снимает все эти видосики, но мне он не кажется человеком образованным, с которым можно о чем-то поговорить. В чем феномен этого кумирства? Почему за ним идут? Что он (Милохин) предлагает? Легкий, безболезненный, не наполненный никакими страданиями и противоречиями путь к успеху! "Есть платформа TikTok, год назад я был таким, а теперь другой и смотрите: никаких наркотиков, противоречий, арестов, терзаний, вот он - я, зарабатываю миллиарды, вот что вам нужно от жизни, дорогие молодые люди". Мне кажется, это опасно для формирования личности, - сказал Трескунов в интервью Ирине Шихман.

Актер убежден, что единственный вариант построить счастливое общество - хотя бы на уровне идей человеческого существования приобщить всех к мысли, что нужно стремиться к чему-то более глобальному, выходить за рамки бытовых вещей.

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