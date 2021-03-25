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АвтоЦОНы работают в штатном режиме.
СпецЦОНы возобновили работу в Казахстане, сообщает zakon.kz.
В правительстве для граждан сообщили о восстановлении работы информационных сервисов МВД и работы спецЦОНов.
Напомним, что в связи с недоступностью сервисов КАП МВД РК оказание услуг в СпецЦОНах временно было приостановлено.
В настоящий момент технические неполадки устранены, автоЦОНы работают в штатном режиме.
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