Владельцев смартфонов с Android предупредили о риске потерять деньги

Если они не будут соблюдать правила безопасности.

Владельцы смартфонов с операционной системой Android могут потерять деньги и сам смартфон. Об этом предупредили казахстанцев в Государственной технической службе, передает zakon.kz.

По данным ведомства, потерять деньги можно, если установить на свой смартфон приложения и игры не из официальных магазинов (Play Market, Google Play, AppGallery, Samsung Galaxy Store и других), а из других источников.

Установка из неофициальных и непроверенных источников может повлечь за собой установку различного вредоносного программного обеспечения, которое несет риски утечки ваших персональных данных, доступ к приложениям вашего интернет-банкинга, считывание SMS-сообщений, а также ваш смартфон может стать частью бот-сетей и использоваться злоумышленниками для осуществления различных кибератак, спам-рассылок, несанкционированных звонков и других. - предупредили в ГТС.

Интересно, что приложения из неизвестных источников могут загружаться сами по себе, если на вашем смартфоне случайно включена возможность установки приложений из неизвестных источников. Поэтому данную кнопку необходимо проверять постоянно в Настройках. Кроме того. опасность представляют всплывающие окна. Специалисты советуют в случае получения всплывающего запроса на обновление или установку надстройки во время посещения сайта или игры в онлайн-игру просто закрыть это всплывающее окно.

Также в ГТС напомнили, что в Сети процветает фишинг. Чтобы не попасть на удочку и избежать фишинговой атаки, нужно просто не нажимать ссылки, которые вы получаете в сообщении или электронном письме от неизвестного источника.

Даже если источник знаком, внимательно изучите адрес отправителя и источник ссылки, прежде чем продолжить. Если что-либо вызывает сомнение, воздержитесь от каких-либо действий, - посоветовали в ГТС.

Подготовил Альберт Ахметов

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