"Вакцины уничтожат человечество". Казахстанцы обсуждают новый фейк

Эта теория не имеет подтверждений.

Казахстанцы в социальных сетях обсуждают теорию о том, что вакцины против COVID-19 способны уничтожить все человечество, сообщает zakon.kz.

По их мнению, привитые люди будут заражать непривитых мутировавшим вирусом, и все население планеты вымрет.

Это не так, - говорится в сообщении Stopfake.kz.

Стоит отметить, что эта теория основана на открытом письме доктора Вандена Босше.

В документе не приведено научных доказательств того, что вакцины против COVID-19 действительно смогут уничтожить население Земли.

Автор пишет об "иммунном бегстве" — явлении, при котором иммунная система человека не способна распознать и устранить вирус или патоген. Иногда иммунное бегство наблюдается в результате вакцинации. В случае с вакцинами против COVID-19 случаев иммунного бегства зарегистрировано не было, - отметили эксперты.

Аналитики уточнили, что теория не имеет никаких подтверждений.

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