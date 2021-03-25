Споры с участием инвесторов будет рассматривать специализированный суд в Нур-Султане

Закон вводится в действие с 1 июля 2021 года.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 20 марта 2021 года подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам модернизации судебной системы", передает zakon.kz.

В частности, предусматривается, что рассмотрение споров с участием инвесторов передано специализированному межрайонному экономическому суду Нур-Султана.

Так, специализированный межрайонный экономический суд города Нур-Султана рассматривает гражданские дела по инвестиционным спорам, кроме дел, подсудных специализированному межрайонному административному суду города Нур-Султана, а также иски государственных органов к инвесторам, связанные с инвестиционной деятельностью инвестора, с участием:

иностранного юридического лица (его филиала, представительства), осуществляющего предпринимательскую деятельность на территории Республики Казахстан;

юридического лица, созданного с иностранным участием в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежат иностранному инвестору;

инвесторов при наличии заключенного контракта с государством на осуществление инвестиций.

Специализированные межрайонные экономические суды также рассматривают дела о реструктуризации финансовых организаций и организаций, входящих в банковский конгломерат в качестве родительской организации и не являющихся финансовыми организациями, в случаях, предусмотренных законами РК, дела о реструктуризации задолженности, реабилитации и банкротстве индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, а также их ликвидации без возбуждения процедуры банкротства.

Закон вводится в действие с 1 июля 2021 года.

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