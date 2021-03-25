Олимпийский огонь погас в первый день эстафеты

Пламя потухло из-за неисправной горелки.

Факел олимпийского огня в Токио погас в первый день эстафеты, сообщает zakon.kz.

25 марта на северо-востоке Японии началась церемония старта эстафеты олимпийского огня. Во время одного из этапов пламя в факеле погасло, оно было восстановлено от резервной лампады.

Пламя погасло из-за неисправной горелки. Пламя нередко гаснет, и это может произойти по ряду причин, например, при сильном ветре, – сказано в сообщении РИА Новости.

Эстафета олимпийского огня пройдет по всем 47 префектурам Японии до Токио.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии соревнования были перенесены. Теперь игры пройдут с 23 июля по 8 августа.

Стоит отметить, что большинство населения США, Китая, Франции, Таиланда и Республики Корея выступает за отмену или перенос летних Олимпийских игр в Токио в связи с высокими рисками распространения коронавируса.

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