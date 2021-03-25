Какая погода ожидает казахстанцев 26 марта 

Местами по республике ожидаются туман, гололед и усиление ветра.

Синоптики предоставили прогноз погоды на 26 марта, сообщает zakon.kz.

Атмосферные фронтальные разделы, связанные с Южным и Атлантическими циклонами сохранят неустойчивый характер погоды практически на всей территории РК, пройдут осадки, на западе, юге, юго-востоке и востоке страны – сильные (дождь, снег), - сообщили в В РГП "Казгидромет".

Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на северо-западе, центре и востоке с низовой метелью, на юго-западе, юге и юго-востоке Казахстана ожидается гроза.

В Костанайской, Актюбинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с, в Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях порывы 23-28 м/с.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, ночью усиление ветра 15-20 м/с.

В Атырауской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской областях местами ожидаются усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, в Жамбылской, Кызылординской областях – туман.

В Алматинской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед.

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