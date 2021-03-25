Новый предмет про животных предложил ввести в школах преподаватель из Алматы

Его инициативу поддержали зоозащитники.

Старший преподаватель кафедры религиоведения и культурологии КазНУ имени аль-Фараби, PhD докторант Елнар Берикбаев пытается обратить внимание общественности на проблему жестокого обращения с животными и предлагает ввести в школах новый предмет, сообщает zakon.kz.

- Елнар, в соцсетях вы предложили ввести в школах новый предмет – человек и животное. Что вас на это подтолкнуло?

- В последнее время в Казахстане участились случаи крайне жестокого обращения с животными. В интернете и по всем телеканалам были показаны случаи насилия над животными. Все мы были потрясены и глубоко возмущены бесчеловечными действиями живодеров.

- Это понятно, но какая необходимость в новом предмете, ведь дети сейчас в основном смотрят видео, в том числе про животный мир.

- Видео про животных смотрят те, кто любят их. А новый предмет нужен для того, чтобы воспитать доброе отношение даже у самых равнодушных к животным людям. Начинать это нужно именно со школы. Мы не стремимся заставить всех любить животных, наша цель – объяснить ответственность человека за братьев наших меньших.

- Что конкретно вы предлагаете?

- В первую очередь необходимо ужесточать наказание за издевательства над животными. Сейчас, например, живодеры отделываются штрафами, но это слишком мягкое наказание, им нужно давать реальные сроки лишения свободы, а также взыскивать с них средства на лечение животного.

Но рано или поздно они выйдут на свободу и еще более озлобленными, поэтому рецидивы подобных преступлений неизбежны. Исследования подтверждают, что те, кто в детстве мучил животных, могут в последующем совершить преступления против личности.

Нужно с детства прививать людям бережное отношение к животным, устранять глубинные причины жестокости. Поэтому предлагаю ввести в школах предмет "Человек и животное" (ЧиЖ). Эти уроки помогут воспитать в детях сострадание к животным, научат ответственному отношению к ним.

Важно обучить детей правильному уходу за питомцами, приводить примеры доброго отношения к животным из наших традиций и обычаев. Будущий учебник будет доступен на казахском и русском языках. Заодно частично решится проблема отсутствия контента по этой теме на казахском языке.

Предлагаю также ввести практические занятия в приютах для бездомных животных, где любой желающий сможет стать волонтером. Для написания учебного пособия необходимо создать рабочую группу из зоозащитников, ветеринаров, психологов и просто неравнодушных граждан.

Со своей стороны могу, как преподаватель кафедры религиоведения и культурологии, привести примеры любви и бережного отношения к животным из народных традиций, мифов и легенд. Издевательства над животными наносят серьезный ущерб международной репутации нашей страны. Как сказал Махатма Ганди, "о величии нации и ее моральном прогрессе можно судить по тому, как она обращается с животными".

- Откуда сейчас у детей столько жестокости к братьям нашим меньшим? Раньше же такого не было, во всяком случае, в таких ужасающих масштабах…

- Да, мы не всегда были такими и издевательства над животными - не в наших традициях. Это, думаю, следствие неправильного воспитания детей и отсутствие пропаганды заботливого отношения к животным.

Раньше наши предки совсем по-другому относились к животным. Об этом говорит и множество запретов.

Например, итті теппе – не пинай собаку. Құмырсқаның илеуін баспа – не наступай на муравейник. Тірі малға көрсетіп басқа малды сойма – не режь одно животное на глазах у другого. Аққуды атпа – не стреляй в лебедя. Құстың ұясын бұзба – не разоряй гнездо птицы. Более того, собака вошла в Жеті қазына – семь сокровищ казаха.

У казахов много мифов, легенд и историй, связанных с животными. Вот одна из них: мало кто знает, что Толе би называли еще Қарлығаш би. Случилось это после нашествия джунгар. Именно в то время над шаныраком юрты Толе би қарлығаш (ласточка) свила гнездо. Когда предводитель джунгар спросил Толе би, почему он вместе с остальными не бежал, а предпочел обречь себя на верную гибель, тот ответил: "Над шаныраком моей юрты ласточка свила гнездо. Как же я могу разрушить его ради того, чтобы собрать юрту и бежать?" Покоренный таким трепетным отношением к птицам, завоеватель не тронул Толе би и позволил ему остаться там. После этого народ прозвал его Қарлығаш би.

- Какая красивая легенда...

- В наше время сохраняется давняя традиция давать имена детям в честь животных и птиц. Например, Қарлығаш (ласточка), Ақбота (белый верблюжонок), Бүркіт (беркут), Арыстан (лев), Бұлбұл (соловей), Ақмарал (белая лань), Қасқырбай (волк).

- Вы думаете, предмет про животных в школах поддержат?

- Надеемся. Зоозащитники и пользователи соцсетей уже поддержали, об этом они пишут в своих комментариях. Например, Ольга Писанко пишет: "Пожалуйста, делайте такие посты, мы будем их продвигать, мы специально создали группу, да и вообще казахстанских зоозащитных групп немало существует и все с радостью поддержат вас!".

Другой пользователь Михаил Иванов тоже полностью поддерживает нас и предлагает, "как гражданское общество, записать видеоуроки, составить список рекомендуемой литературы, написать брошюры. Например, мы после создания независимого реестра животных, приступим к открытию кружков для детей и групп для взрослых по теме экокультура, где важная роль отведена защите и заботе животным. Кроме этого, зеленые насаждения, вода, воздух, птицы, дикие животные, насекомые, грибы, земноводные, рыба, климат…". Видите, как он далеко пошел? Он считает, что надо охватить все, чтобы человек осознал свою связь с природой и он прав.

Как выяснилось из комментариев в соцсетях, в наших школах уже проводили уроки добра, и это дало прекрасные результаты. В частности, Наталия Сульжик выразила готовность работать по этой линии и это радует. Другие считают, что нужно массово привлекать школьников к волонтерству и так далее.

Я всеми руками за такой предмет, но если б наши кинематографисты, мультипликаторы и другие деятели искусств еще бы и озаботились этой темой, подготовили к учебнику какие-то видеоматериалы, вызывающие интерес и симпатию к братьям меньшим, то вообще было бы здорово!

Также к этой теме желательно подключить молодых видеблогеров, они же сейчас уже как гуру подрастающего поколения.

Торгын Нурсеитова

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!