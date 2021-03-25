Таксист напал на казахстанскую певицу и актрису в Алматы

Водитель такси установлен. Его действиям будет дана правовая оценка.

На казахстанскую певицу и актрису Салтанат Кудайбергенову напал таксист. Об этом стало известно из соцсетей. В полиции инцидент подтвердили, передает zakon.kz.

На размещенном в соцсетях видео девушки снимают на камеру телефона отъезжающую машину, кто-то при этом ее пнул. Кроссовер остановился, водитель вернулся к девушкам и, нецензурно выражаясь, стал кричать на них. А затем уехал. Сообщается, что инцидент произошел на пересечении улиц Наурызбай батыра - Шевченко.

"В городе Алматы таксист Индрайвер избил казахстанскую известную актрису и певицу @saltanatmusic и сбежал", - сообщается в описании к видео.

В сторис в instagram Салтанат Кудайбергеновой размещено фото, свидетельствующее о том, что она обратилась в полицию.

В полиции Алматы инцидент подтвердили. Начальник Управления полиции Алмалинского района полковник Есен Искаков сообщил, что данный факт находится в производстве. С целью установления степени тяжести телесных повреждений, полученных потерпевшей, назначена судебно-медицинская экспертиза. После чего будет дана квалификация произошедшему, и будут приняты меры в соответствии с законодательством.

По предварительным данным, между потерпевшей и водителем такси произошел скандал. Водитель такси установлен. Его действиям будет дана правовая оценка, - отметил Есен Искаков.

Салтанат Кудайбергенова известна как певица и актриса. Она снималась в сериалах "Кенже", "Бикештер", играла роль в фильме "Томирис". Является исполнительницей песен Арыс жагасында, Салем, Кен жайлау и др.

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