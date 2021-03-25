На 17 млн тенге обманули казахстанцев сотрудники банков в Караганде

Идет расследование.

В Караганде задержали двух сотрудников банков. Мошенники присвоили около 17 миллионов тенге, сообщает zakon.kz.

27-летний менеджер одного из банков оказался причастен к трем фактам интернет-мошенничества.

Пользуясь служебным положением и имея доступ к персональным данным граждан, злоумышленник оформлял кредиты, как в собственном банке, так и в микрокредитных организациях. Общая сумма нанесенного им ущерба составила 4 миллиона 770 тысяч тенге, - говорится в сообщении на официальном сайте МВД РК.

Также полицейские пресекли деятельность 31-летнего сотрудника уже другого банка.

Свою преступную схему он осуществлял под предлогом оказания помощи клиентам в части просроченных кредитов.

В настоящее время выявлено двенадцать фактов по оформлению кредитов на третьих лиц. Общая сумма ущерба составила 12 млн тенге. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, – отметил заместитель начальника ДП области Абиль Абильдин.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!