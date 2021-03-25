Производство вакцины "КовиВак" стартовало в России 

За год планируется произвести примерно 10 млн доз препарата.

В России стартовало промышленное производство третьей вакцины от коронавируса "КовиВак", сообщает zakon.kz.

Упаковку первой партии ампул запустил министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков. Препарат выпускается в форме суспензии для внутримышечного введения. В ближайшее время препарат должен поступить в гражданский оборот и появится в регионах страны.

По информации РБК, за год планируется произвести примерно 10 млн доз препарата.

Массовая вакцинация от COVID-19 в России стартовала 18 января. 20 февраля была зарегистрирована третья вакцина "КовиВак". В стране зарегистрировано три отечественных препарата: "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак".

Рекомендации по вакцинации "КовиВак"

"КовиВак" следует использовать с осторожностью при заболеваниях печени, почек, заболеваниях ЦНС, сердечно-сосудистой системы, ЖКТ и других.

Вакцина вводится исключительно внутримышечно и используется только для людей, старше 18 лет.

Среди основных противопоказаний препарата: серьезная поствакцинальная реакция или осложнение на любую предыдущую вакцинацию; тяжелая аллергия, проявляющаяся в виде анафилактического шока; беременность и период грудного вскармливания.

Как действует вакцина"КовиВак"

Суть действия вакцины "КовиВак" заключается в том, что она имитирует природный процесс борьбы организма с вирусом в целом, а не только блокирует его S-белок.

В отличие от синтетических или векторных вакцин мы берем вакцинный штамм, нарабатываем его в промышленных количествах, после чего химически инактивируем его. Мертвые" вирусные частицы, которые содержатся в вакцине, уже не в состоянии нанести организму человека никакого вреда, но в состоянии вызвать у него развитие иммунитета, — объяснял замгендиректора центра Чумакова Константин Чернов.

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