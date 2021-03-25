Лукашенко о визите Токаева: Было бы неплохо

Это было бы хорошим толчком к дальнейшему развитию отношений - президент Беларуси.

Александр Лукашенко ждет визита Касым-Жомарта Токаева, сообщает zakon.kz.

Об этом заявил президент Беларуси на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Казахстана Аскаром Бейсенбаевым.

Как отмечается на сайте белорусского лидера, правительствам есть над чем работать.

Очень многого мы достигли за последние годы и в плане интеграции, особенно по линии ЕАЭС, и в плане двусторонних отношений, и в торговле, и в кооперации, - подчеркнул Лукашенко. - Конечно, хотелось бы, чтобы это была более глубокая кооперация, чтобы объемы нам расширять. Мы готовы к тому, чтобы больше загружать производство, создавать сборочные производства, загружать те, которые есть. Словом, правительствам есть над чем работать.

"Было бы неплохо, если бы визит Президента Казахстана в Беларусь, отложенный из-за пандемии, состоялся. Это было бы хорошим толчком к дальнейшему развитию отношений", - добавил Александр Лукашенко.

Также Аскар Бейсенбаев передал главе белорусского государства приветствия и наилучшие, дружественные пожелания Нурсултана Назарбаева и Касым-Жомарта Токаева.

Казахстан и Беларусь являются дружественными странами, которые поддерживают друг друга на любой арене, в том числе и международной. Хотел бы выразить вам огромную благодарность. 2020 год был непростым, год борьбы с пандемией, когда все страны самоизолировались, а со стороны Беларуси мы видели большую дружескую помощь, - сказал посол.

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