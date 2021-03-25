Фотографа из Алматы судят в Калининграде за подготовку теракта

Сам обвиняемый заявил, что его оклеветали.

В Калининградском областном суде проходит заседание в отношении жителя области, подозреваемого в подготовке террористического акта. Он был задержан 3 марта. Об этом сообщает издание "Новый Калининград", передает zakon.kz.

Во время слушания по рассмотрению апелляционной жалобы на решение Зеленоградского районного суда по избранию меры задержанный представился Юрием Викторовичем Глотовым и заявил, что его оклеветали.

"Меня оклеветали", — заявил Глотов и ходатайствовал о запрете фотосъемки в судебном заседании, поскольку не хочет, чтобы его лицо появилось в СМИ.

Судья разрешила вести фотосъемку в зале суда, но запретила снимать самого подозреваемого.

Как стало известно изданию, мужчина переехал в регион из Казахстана и ранее работал на местном телеканале. В ФСБ уточнили, что он планировал взорвать подстанцию "Северная" в Гурьевском округе. По данным ведомства, Глотов также занимался вербовкой жителей Калининградской области для участия в террористической деятельности.

По месту его жительства обнаружены самодельное взрывное устройство, инструкции по его изготовлению и компоненты для синтезирования взрывчатых веществ, а также материалы оскорбительного содержания в отношении российских органов исполнительной и законодательной власти, — сообщили в ФСБ.

Бывшие коллеги характеризуют Глотова как спокойного, адекватного, уравновешенного человека. Однако источники в силовых структурах заявили, что в последнее время он был недоволен антикоронавирусными мерами властей.

В издании отмечают, что никаких громких заявлений, которые можно было бы истолковать как "экстремистские", или каких-либо публикаций, свидетельствующих о сильном недовольстве существующей властью, на его странице в социальных сетях нет.

Правда, летом 2019 года он запостил новость о сборе подписей за отставку губернатора региона Антона Алиханова с припиской: "Я поздно узнал о петиции" и смайликом, — сообщали журналисты "Нового Калининграда".

По данным издания, Юрий Глотов ранее проживал в городе Алматы. У него есть супруга и 18-летний сын.

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