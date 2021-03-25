Побег Кайрата Нуртаса от проверяющих попал на видео в Алматы

Нарушителям придется выплатить штрафы в размере 87 тысяч тенге.

Кайрат Нуртас снова проводил время в ресторане. На этот раз в Алматы, передает zakon.kz.

Как сообщает телеканал "Алматы", нарушение выявила мониторинговая группа. Один из ресторанов города работал, несмотря на карантинные ограничения. Администрация заведения не пускала проверяющих три часа. Попасть внутрь они смогли только после того, как в заведении отключили электричество.

Внутри оказалось несколько сотен человек. В числе гостей были и звезды казахстанской эстрады Кайрат Нуртас и Кенжебек Жанабилов.

За ночь в районное отделение полиции доставили 200 человек. Нарушителям придется выплатить штрафы в размере 87 тысяч тенге. А владелец ресторана заплатит 670 тысяч тенге штрафа.

Днем ранее СМИ писали о том, что Кайрат Нуртас был замечен на тое в Семее. В полиции сообщили, что "за нарушение санитарно-эпидемиологических требований в отношении владельца ресторана, а также должностного лица материалы собраны и направлены в управление государственного санитарно-эпидемиологического контроля по городу Семей для принятия процессуального решения". В отношении артиста также собраны материалы и направлены в управление государственного санитарно-эпидемиологического контроля для принятия процессуального решения.

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