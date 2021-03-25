В восьми областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение 

Ожидаются сильные осадки.

26 марта в нескольких областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

В Кызылординской области ночью местами ожидается гроза, местами ожидается туман. Ветер западный местами 15-20, порывы 23 м/с. В Кызылорде ночью гроза, ветер западный утром и днем порывы 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ночью местами ожидается сильный снег, днем осадки (дождь, снег). Местами туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-западный с переходом на восточный, местами 15-20, порывы 23-28 м/с. В Усть-Каменогорске ожидаются низовая метель, гололед. Ветер северо-западный с переходом на восточный, ночью порывы 15-18 м/с. В Семее ожидаются низовая метель, гололед. Ветер северо-западный с переходом на восточный, ночью порывы 15-18 м/с.

На юге Карагандинской области днем ожидаются сильные осадки (дождь, снег), местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-восточный, восточный, местами 15-20, порывы 23-28 м/с.В Жезказгане ожидаются гололед, низовая метель. Ветер северо-восточный, восточный, порывы 15 м/с.

В Костанайской области местами ожидается туман, гололед, низовая метель. Ветер восточный местами 15-20 м/с.

В Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед.В Туркестанской области ночью и утром местами ожидается сильный дождь. Местами ожидаются гроза, туман, ветер западный 15-20, порывы 23-28 м/с. В Шымкенте ночью и утром ожидается сильный дождь, временами гроза. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Туркестане ожидается гроза. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

В Актюбинской области местами ожидаются гололед, низовая метель, утром местами туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, местами 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются сильные осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер северо-восточный, восточный ночью местами 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

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