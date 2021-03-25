Спортсмены показали, чем занимались на карантине

Вынужденная пауза в соревнованиях не могла не сказаться на итоговых результатах.

Спортсмены, выступающие в батутной гимнастике, на чемпионате страны в разных возрастных категориях показали, что на карантине не сидели без дела, передает zakon.kz.

По словам специалистов, соревнования прошли в упорной борьбе. Несмотря на паузу связанную с пандемией, спортсмены сумели проявить морально-волевые качества и показать неплохую функциональную подготовку, а вместе с тем проявили технический арсенал.

Пандемия внесла свои коррективы в подготовительный цикл. Впрочем, это коснулось не только гимнастов, парализованным оказался буквально весь мир. Более года атлеты не выступали на официальных состязаниях, это не маленький срок чтобы растерять спортивную форму. Однако чемпионат Казахстана продемонстрировал, что регресса не произошло, все участники старались показать свой максимум и не жалея себя стремились проявить свои лучшие качества. Наш вид спорта в республике имеет традиции в Алматы, Караганде, Павлодаре, ВКО, ЗКО, СКО, Шымкенте, Таразе. Хотелось бы, чтобы география расширялась и к названным регионам добавились Мангистауская, Кызылординская, Атырауская области и другие. Например, у Туркестанской области огромный потенциал и если здесь уделить должное внимание развитию спортивной гимнастики, то в скором времени мы получим высококлассных атлетов, способных конкурировать за высокие места на международных стартах. Наше государство за годы независимости зарекомендовало себя спортивной республикой, у нас талантливый народ и при благоприятных условиях наши воспитанники способны быть конкурентоспособными с признанными лидерами. Хотелось бы, чтобы подобных сооружений как СДЮШОР №9, в республике было как можно больше, - сказала главный судья чемпионата страны Ольга Муртазина.

Она отметила, что вынужденная пауза в соревнованиях не могла не сказаться на итоговых результатах. Тем не менее, все участники показали, что без дела не сидели.

У нас есть неплохие шансы завоевать олимпийскую лицензию и представлять Отчизну на главных стартах планеты в Токио. Квалификационные соревнования из-за коронавируса перенесены на июнь. Наши спортсмены продолжат планомерно готовиться и постараются на столь ответственных стартах показать хороший результат, - пояснила Муртазина.

В свою очередь, руководитель СДЮШОР №9, где проходил чемпионат, Айсулу Сериккызы отметила, что в стране таланты не перевелись и батутная гимнастика имеет большие перспективы.

Подготовил Альберт Ахметов

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