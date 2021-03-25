Работодателям необходимо застраховать работников до 31 марта - ОСМС

Проводить процедуру по актуализации данных работников на сайте фонда представители малого и среднего бизнеса должны были регулярно до 25 числа месяца до конца 2020 года.

Наемные работники 30 тысяч предприятий Алматы могут остаться вне системы обязательного социального медицинского страхования, сообщает zakon.kz.

Этот вопрос был поднят на Региональном штабе по вопросам ОСМС с участием заместителя акима города Алматы Ержаном Бабакумаровым.

По словам директора филиала по городу Алматы Фонда медстрахования Тлеухана Абилдаева, чтобы сотрудники малого и среднего бизнеса могли получать медпомощь из пакета ОСМС, их работодатели должны до 31 марта 2021 года передать информацию о наемных работниках.

В апреле прошлого года был утвержден перечень МСБ, которые будут использовать "нулевую" ставку для налогов и социальных платежей до 1 октября 2020 года. Данную льготу согласно ПП РК №721 продлили до конца года. Таким образом наемные работники освобождены от отчислений и взносов на 9 месяцев.

Проводить процедуру по актуализации данных работников на сайте фонда представители малого и среднего бизнеса должны были регулярно до 25 числа месяца до конца 2020 года.

В целом по городу Алматы количество МСБ, освобожденных от уплаты, составляло – 116 604. По состоянию на начало марта этого года из них только 73,6% (85 781) актуализировали списки работников либо оплатили отчисления и взносы за ОСМС, остальные 26,4% (30 823) не обеспечили статус своим работникам. Поэтому работодателям важно понимать о важности проводимой работы по статусу застрахованности работников МСБ и занести данные на сайт фонда. директор филиала по городу Алматы Фонда медстрахования Тлеухан Абилдаев

Как это сделать?

Работодатель должен пройти по ссылке msb.fms.kz.

С помощью ЭЦП юрлица или ИП зарегистрироваться в информационной системе фонда и подписать пользовательское соглашение.

Добавить ИИН сотрудников (это можно сделать одним файлом Excel, так и построчно на каждого отдельного работника).

В случае соответствия всем требованиям статус в системе ОСМС обновится в течение 30 минут.

С полным списком 29 категорий МСБ, которые используют "нулевую" ставку для налогов и социальных платежей, можно ознакомиться в Постановлении правительства №224 "О дальнейших мерах по стабилизации экономики по вопросам налогообложения".

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